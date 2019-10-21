Новосибирских бизнесменов Насоленко признали банкротами

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротами ритейлеров Евгения и Виталия Насоленко, общая сумма долга которых составляет около миллиарда рублей.

Решения по искам кредиторов к бизнесменам арбитраж вынес на минувшей неделе, в понедельник они появились в базе единого федерального реестра сведений о банкротстве. В отношении Виталия Насоленко введена процедура реализации имущества до 9 апреля 2020 года, Евгения Насоленко – до 16 апреля 2020 года. Финансовым управляющим должников утвержден Андрей Смирнов. По данным Андрея Смирнова, сумма долга Виталия Насоленко составляет около 412,2 млн рублей, Евгения Насоленко – около 430 млн рублей.

Напомним, коллекторское агентство «Брокер-Консалт» потребовало признать банкротами братьев Виталия и Евгения Насоленко в феврале текущего года. В отношении коммерсантов была введена процедура реструктуризации долгов. Виталий и Евгений Насоленко — основатели продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», франчайзи «Бахетле» в Новосибирске.

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