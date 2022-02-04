4,5 миллиарда рублей потребовали взыскать с банка «Зенит», компании «РНГО» и Евгения Насоленко

ПАО «Банк Зенит» и компания «РНГО», фигурировавшие в деле о банкротстве ООО «Русская Традиционная Кухня» («РТК») братьев Насоленко, могут превратиться из основных кредиторов предприятия в должников. Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «РТК» обратился с заявлением о привлечении Евгения Насоленко, ПАО «Банк Зенит» и ООО «РНГО» к субсидиарной ответственности. В случае принятия положительного решения стороны будут вынуждены выплатить около 4,5 миллиардов рублей.

Напомним, что ООО «Русская традиционная кухня» было признано банкротом в апреле 2019 года. Ранее под этим юрлицом велась операционная деятельность сети магазинов «Добрянка» братьев Виталия и Евгения Насоленко. Помимо «Добрянки» они также развивали в Новосибирске по франшизе магазины «Бахетле», а также сеть магазинов «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок» (ранее работали под брендом «Пятерочка»). В октябре 2019 года по требованию коллекторского агентства «Брокер-Консалт» арбитражный суд Новосибирской области признал банкротами Евгения и Виталия Насоленко. В отношении коммерсантов была введена процедура реструктуризации долгов. Общий долг компаний, основанных бизнесменами, оценивался в несколько миллиардов рублей.

По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»), исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Русская традиционная кухня» Андрей Смирнов 24 января обратился в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении Евгения Насоленко, ПАО «Банк Зенит», а также ООО «РНГО», которую участники рынка считают близкой к банку, к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам ООО «Русская Традиционная Кухня». «Взыскать солидарно с ПАО «Банк Зенит», ООО «РНГО», Насоленко Евгения Михайловича в пользу ООО «Русская Традиционная Кухня» 4 497 794 107,81 рублей», – говорится в заявлении Смирнова. По его мнению, действия банка «Зенит», ООО «РНГО» и Евгения Насоленко могли привести ООО «Русская традиционная кухня» к банкротству.

Претензии Смирнова к банку «Зенит» и «РНГО» вполне понятны, если вспомнить историю судебных тяжб, касаемых банкротства группы компаний «НТС» братьев Насоленко. Напомним, ранее «Континент Сибирь» уже писал о том, что ряд судебных решений, в которых фигурировали дочерние структуры ГК «НТС», вызывает у наблюдателей вопросы и недоумение. По словам конкурсного управляющего нефтебазы «Красный Яр» Михаила Руслякова, ООО «РНГО» сыграло существенную роль в судьбе ГК «НТС», поскольку являлось одним из основных ее кредиторов. В свою очередь история противостояния ООО «РНГО» и конкурсного управляющего ООО «Сибвентдеталь», входящего в группу компаний Александра Чернова – в судебных инстанциях может служить примером того, насколько беззащитным может быть бизнес в отношении банковских структур и близких к ним компаний.

«Континент Сибирь» ранее также писал о ситуации с заморозкой движения средств по счету конкурсного управляющего нефтебазы «Красный Яр». Деньги от продажи имущества на протяжении полугода были заблокированы банком, а потому никак не могли дойти до основных кредиторов нефтебазы и ее работников, оставшихся без зарплаты.

Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.