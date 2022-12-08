Анатолий Локоть рассказал, что изменится в городской администрации после отстранения вице-мэра Скатова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, какие изменения планируется провести после того, как по решению суда в рамках дела о клевете от исполнения своих обязанностей был отстранён вице-мэр Артём Скатов.

Как сообщил мэр в ходе «часа прессы» 8 декабря, каких-либо кадровых решений в связи с отстранением от полномочий Артёма Скатова в ближайшее время принимать не планируется. При этом в двух департаментах, которые курировал вице-мэр, проведут перераспределение полномочий.

По словам Анатолия Локтя, задачи Скатова будут перераспределены между руководителями департамента связи и информатизации, которым руководит Александр Горнштейн, и департамента информационной политики, его возглавляет Михаил Столяров.

«Артём Скатов занимался не только информационной политикой, но и цифровизацией, поэтому предстоит перераспределение определённых полномочий. Это два департамента, абсолютно профессиональные, их возглавляют профессиональные руководители. Никаких кадровых решений пока не планируем», — сказал мэр, отметив, что решение суда по отстранению Артёма Скатова от обязанностей он комментировать не будет.

Для получения информации о том, какие именно полномочия отстранённого вице-мэра лягут на руководителей информационных департаментов, «Континент Сибирь» направил в мэрию Новосибирска запрос.

Напомним, что Октябрьский районный суд отстранил вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова от исполнения полномочий в начале декабря в связи с уголовным делом о клевете, заведённым по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева после информации в телеграм-канале «Государь». Сам Савельев комментировал ситуацию «Континенту Сибирь», отмечая, что заявление было подано «конкретно по факту публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии».