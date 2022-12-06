Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов отстранен от должности

Октябрьским районным судом по требованию прокуратуры принято решение о временном отстранении Артема Скатова от занимаемой им должности заместителя мэра Новосибирска. Ранее ему было предъявлено обвинение в клевете.

Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска поддержано ходатайство следователя об отстранении от должности заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова. Он обвиняется в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

«Постановлением Октябрьского районного суда обвиняемый временно отстранен от должности заместителя мэра Новосибирска до окончания срока расследования», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов уточнил «Континенту Сибирь», что еще неизвестно, вступило ли решение суда в силу. Оно может быть обжаловано, поэтому говорить о том, кто будет назначен исполняющим обязанности вице-мэра Новосибирска, пока рано. В прокуратуре Новосибирской области «Континенту Сибирь» на момент написания материала не смогли уточнить, вступило ли уже решение в силу.

Напомним, что правоохранители завели уголовное дело по статье о клевете по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева из-за информации, размещенной в телеграм-канале «Государь». В рамках расследования дела в середине июля силовики провели следственные действия у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, после которых последний был вынужден обратиться в травмпункт и выйти на двухнедельный больничный. При этом сам депутат сообщал «Континенту Сибирь», что заявление было подано «конкретно по факту публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии».

Артем Скатов ранее называл текст предъявленного ему обвинения нелепым, свою вину не признавал.