Вице-мэру Новосибирска предъявили обвинение в клевете

Правоохранительные органы предъявили официальное обвинение в клевете вице-мэру Новосибирска Артема Скатову.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов подтвердил «Континенту Сибирь», что ему предъявлено обвинение по статье о клевете. «Действительно, мне сегодня предъявили обвинение. Но текст обвинения настолько нелепый, что, наверное, требуется дополнительный перевод», – отметил вице-мэр. По его словам, следствие выявило телеграм-канал и его владельца, который опубликовал, по мнению заявителя, недостоверную информацию, авторов публикации, которые, к слову, в своих показаниях не признали вину. «Однако они остались свидетелями по делу, а обвинение предъявили мне», – отметил Артем Скатов в беседе с «Континентом Сибирь».

Что же касается ходатайства о переводе текста обвинения на казахский язык, якобы, поданного Скатовым, о чем написали некоторые новосибирские телеграм-каналы, то это выдумки. По словам заместителя мэра, официального ходатайства не было. Был лишь комментарий его адвоката одному из СМИ, чтобы подчеркнуть абсурдность обвинения. «Конечно, никакого перевода не нужно, и переводчик мне не требуется. Когда следствие не привлекает к ответственности ни владельца телеграм-канала, ни авторов публикации, остается только развести руками и попросить объяснить, что же происходит на самом деле», – отметил Артем Скатов.

Напомним, правоохранители завели уголовное дело по статье о клевете по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева из-за информации, размещенной в телеграм-канале «Государь». В рамках расследования дела в середине июля силовики провели следственные действия у заммэра Новосибирска, после которых последний был вынужден обратиться в травмпункт и выйти на двухнедельный больничный.

При этом сам депутат сообщил «Континенту Сибирь», что заявление было подано «конкретно по факту данной публикации», и в нём «не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии». В августе этого года следственные органы привлекли заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете.