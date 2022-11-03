Экс-замдиректора детского дома в Новосибирской области предстанет перед судом за обворовывание воспитанников

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора детского дома-интерната. По данным правоохранителей, чиновница похищала средства с банковских счетов воспитанников учреждения.

Как сообщает прокуратура региона, уголовное дело в отношении 30-летней женщины возбуждено по ч.3 ст.158 УК РФ — «кража» и ч.3 ст.159 УК РФ – «мошенничество».

По версии следствия, бывшая замдиректора Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей в Новосибирской области похищала средства с банковских счетов воспитанников в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года. Всего ей удалось украсть более 1,1 млн руб. у семи человек.

Помимо этого, женщина предложила одному из воспитанников купить квартиру, забрав у него 350 тыс. руб., однако деньги присвоила себе.

Свою вину обвиняемая признала частично. На её имущество стоимостью 930 тыс. руб. наложен арест.

Уголовное дело рассмотрят в Мошковском районном суде.

Напомним, что в Новосибирской области также было возбуждено уголовное дело о выплатах на фиктивного ребёнка.