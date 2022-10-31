Уголовное дело о выплатах на несуществующего ребёнка заведено в Новосибирской области

На сибирячку, получавшую выплаты по фиктивным документам о рождении ребёнка, заведено уголовное дело. По данным прокуратуры Новосибирской области, женщине незаконно перечислили более 440 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по ч.3 ст. 159.2 УК РФ – «мошенничество при получении выплат», сообщили в прокуратуре региона 31 октября.

Преступление выявлено при проведении надзорных мероприятий в областном центре социальной поддержки населения. Сотрудники прокуратуры проверяли законность выплат по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«Установлено, что местная жительница представила в указанное учреждение фиктивное свидетельство о рождении ребёнка, на основании которого в период с июня 2020 года по январь 2022 года она незаконно получила социальные выплаты на общую сумму более 440 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла под свой контроль.

Напомним, что в октябре в Новосибирской области было завершено расследование уголовного дела о хищении из фонда социального страхования.