Посреднику во взятках в ТУАД Новосибирской области вынесли приговор

Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор фигуранту уголовного дела о взятках в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) Новосибирской области Игорю Листопаду, обвиняемому в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения.

Как сообщили в суде 27 октября, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупной размере) Листопаду назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом ему будет зачтено время содержания под стражей ранее.

Стоит отметить, что последнее время Игорь Листопад находился под домашним арестом. В июне суд решил не менять ему эту меру пресечения.

В законную силу приговор пока не вступил.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ноябре 2020 года Листопад получил части взятки в размере 1 млн руб. и 5 млн руб. для дальнейшей передачи главе ТУАД. Средства ему передали представители двух организаций за лоббирование их интересов при выполнении госконтрактов.

Напомним, что в конце 2020 года были задержаны и арестованы глава управления Михаил Чуманов и Игорь Листопад, по некоторым данным приходящийся братом руководителю ведомства. Правоохранители также задержали сотрудника ТУАД Сергея Илюшина. Чуманову вынесли обвинение в получении взяток, а Листопаду и Илюшину – в посредничестве при их передаче.

Как выяснилось в дальнейшем, взятки поступали от директора ООО «Дормост» Самира Асадуллаева. В конце 2021 году ему был вынесен приговор, подразумевающий наказание в виде 2,8 лет колонии строго режима, а одной из компаний, интересны которой он представлял, — ООО «Бастион» — в начале 2022 года был назначен штраф 20 млн руб. Денежные средства главе ТУАД он передал за поддержку своих организаций (ещё одна такая компания – ООО «Союздорстрой»). Известно, что компания Асадуллаева проводила реконструкцию дорог в Новосибирской области, и эти работы были выполнены с серьёзными нарушениями.

В марте 2021 года уголовное дело о взятках в дорожном управлении было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Обвинение чиновнику, а также главе ТУАД Чуманову утвердили в марте 2022 года. Следствие заключило, что они совершили хищение бюджетных средств в крупном размере с помощью фиктивных договоров на аренду автомобиля Ставицкого.

Кроме того, Чуманова обвинили в получении взяток от четырёх подрядчиков на общую сумму 1 млн руб.

В октябре 2021 года был вынесен приговор Сергею Илюшину. За попытку передать взятку в 100 тыс. руб. ему назначили штраф в размере 500 тыс. руб.