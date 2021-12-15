В Новосибирске вынесли приговор бизнесмену по делу о взятках экс-начальнику ТУАД

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бизнесмену, которого обвиняют в даче взятки бывшему начальнику ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал представителя двух строительных организаций виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Установлено, что фигурант дела вступил в сговор бывшим начальником ТУАД Новосибирской области, чтобы передать последнему 5 млн рублей за лоббирование интересов компаний. Позже, во втором полугодии 2020 года, он передал через посредника часть взятки в размере 1 млн рублей.

«Остальные денежные средства не были переданы по независящим от него обстоятельствам. Суд назначил подсудимому с учетом его личности, заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, осужденный представлял интересы ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Речь идет о директоре ООО «Дормост» Самире Асадуллаеве.

Напомним, начальник ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаил Чуманов был задержан в декабре прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, Чуманов получил взятку от предпринимателя через посредника. Взамен он обещал покровительство. В числе фигурантов дела также оказался сотрудник АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин.

В конце ноября в Новосибирской области был назначен новый начальник ТУАД. Им стал Владимир Воспанчук.