В Иркутской области вынесен приговор в отношении бывшего замначальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по региону и 46-летнего предпринимателя. В зависимости от роли каждого им инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба областного Следственного Управления СК России.

Следствием и судом установлено, что в 2021 году заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника взятку в сумме 10 млн рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 млн рублей.

Во время передачи денежных средств фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками УФСБ.

Сегодня, 7 марта, приговором суда мужчины признаны виновными. Бывшему заместителю начальника назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей и лишением специального звания. Посреднику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

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