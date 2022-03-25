Дело о взятках в ТУАД Новосибирской области направлено в суд

Юлия Моисеева
 
Железнодорожный суд Новосибирска
Фото Михаила Перикова

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-главы регионального Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаила Чуманова по статьям о мошенничестве, растрате и взятках.

Уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого и бывшего главы ТУАД Михаила Чуманова направлено в Железнодорожный суд Новосибирска, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 25 марта.

Ставицкий проходит по обвинению по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — организация растраты в особо крупном размере, Чуманов – по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 и 6 ст. 290 УК РФ — растрата в особо крупном размере, мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения и получение взяток в значительном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые похитили бюджетные средства в особо крупном размере, заключив фиктивные договоры на аренду автомобиля Ставицкого. Чуманов также обвиняется в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей за лоббирование интересов четырёх подрядчиков.

Напомним, расследование «дела ТУАД» было завершено в конце 2021 года. Тогда следователи объявили, что для незаконного получения денег Ставицкий сдавал в аренду свой автомобиль, зарегистрированный на другое лицо.

Глава ТУАД был задержан в декабре 2020 года, заместитель министра транспорта региона – в марте 2021 года. В конце февраля Сергей Ставицкий переведён из-под стражи под домашний арест.

Громкое дело о взятках в новосибирском Территориальном управлении автодорог получило резонанс на федеральном уровне — документальный фильм о его расследовании вышел в мае 2021 года на телеканале «Россия-24». По данным автора фильма, журналиста Эдуарда Петрова, уголовное дело в отношении главы ТУАД было заведено после взятки в 5 млн руб., которую предложил Чуманову глава подрядчика по восстановлению автодорог Сокур-Мошково и Венгерово-Минино Самир Асадуллаев. Работы были выполнены с нарушениями, в итоге почти 70% реконструкции не было принято, а организации не доплатили около 20 млн руб. из оговоренных 250 млн руб. За полный приём работ главе дорожного управления были предложены деньги.

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