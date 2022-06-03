Фигуранта дела о взятках в новосибирском ТУАД не отправят в СИЗО из-под домашнего ареста

Суд принял решение не заключать под стражу фигуранта уголовного дела о взятках в территориальном управлении дорог (ТУАД) Новосибирской области Игоря Листопада, находящегося под домашним арестом.

Железнодорожный суд Новосибирска отказал в изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу фигуранту по делу о взятках в областном ТУАД Игорю Листопаду. Он подозревается в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения главе ведомства Михаилу Чуманову.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном 3 июня – в законную силу оно пока не вступило.

Напомним, что глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и сотрудник управления Сергей Илюшин были задержаны и арестованы в конце 2020 года. По данным правоохранителей, Чуманов пообещал покровительство предпринимателю за взятки в размере 100 тыс. и 5 млн руб. Посредниками при передаче средств выступили Листопад и Илюшин.

По данным, обнародованным в документальном фильме телеканала «Россия-24», который вышел в мае 2021 года, взятку в 5 млн руб. главе ТУАД передал руководитель подрядной организации, выполнявшей реконструкцию автодорог Сокур-Мошково и Венгерово-Минино в Новосибирской области, Самир Асадуллаев. Работы были выполнены с серьёзными нарушениями, и средства предлагались за их полный приём.

В марте 2021 года уголовное дело было возбуждено в отношении главы заместителя министра транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Сергея Ставицкого. По версии следствия, он предлагал главе ТУАД взятки с марта по октябрь 2019 года.

В конце марта 2022 года в отношении Сергея Ставицкого и Михаила Чуманова было утверждено обвинительное заключение. Ставицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — организация растраты в особо крупном размере, а Чуманову – по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 и 6 ст. 290 УК РФ — растрата в особо крупном размере, мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения и получение взяток в значительном и особо крупном размерах.

Как установило следствие, в 2019 году замминистра и глава ТУАД похитили бюджетные средства в особо крупном размере с помощью фиктивных договоров на аренду автомобиля Ставицкого. Чуманов также обвиняется в получении взяток на общую сумму 1 млн руб. от четырёх подрядчиков.