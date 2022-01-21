20 млн рублей штрафа заплатит компания за взятку экс-главе ТУАД Новосибирской области

Суд признал ООО «Бастион» виновным в передаче незаконного вознаграждения бывшему начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД) Новосибирской области.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверила исполнение ООО «Бастион» законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2020 году представитель компании вступил в преступный сговор с бывшим начальником ТУАД Новосибирской области о передаче последнему 2 млн рублей взятки за совершение действий в интересах организации. Уточняется, что часть это суммы — 1 млн рублей — была передана экс-главе учреждения через посредника.

В отношении компании правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Сообщается, что в целях обеспечения исполнения административного наказание на имущество и денежные средства «Бастиона» был наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

«Суд признал ООО «Бастион» виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — указано в сообщении. Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

По данным Rusprofile, ООО «Бастион» зарегистрировано в 2012 году в Новосибирске, основной вид деятельности компании — строительство мостов и тоннелей. Единственным учредителем организации указан Алексей Захаров.

Ранее соучредителем ООО «Бастион» являлся руководитель ООО «Дормост» Самир Асадуллаев. В середине декабря его признали виновным в даче взятки бывшему начальнику ТУАД Новосибирской области и назначили наказание в виде 2 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Напомним, бывший начальник регионального ТУАД Михаил Чуманов был задержан в декабре 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о взятках. По версии следствия, Чуманов получал незаконное вознаграждение за содействие предпринимателям в проведении дорожных работ.

В числе фигурантов дела также оказались сотрудник АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин и бывший заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий.

В ноябре в Новосибирской области был назначен новый начальник ТУАД. Им стал Владимир Воспанчук.