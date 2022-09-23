Глава СКР потребовал доложить о роли мэра Локтя в демонтаже стелы в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям «в кратчайшие сроки» предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Заельцовском районе города.

О поручении главы СКР сообщается на сайте ведомства 23 сентября.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. в кратчайшие сроки представить доклад об установлении причастных к преступлению лиц, роли мэра Новосибирска Анатолия Локотя в сложившейся ситуации и мерах, принятых для полноценной реставрации памятника», — говорится в сообщении.

Напомним, что по факту демонтажа памятной стелы с территории в районе ТРЦ «Ройял Парк» в Новосибирске возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). На днях глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал ход расследования дела.

Как пояснял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которому было лично внесено представление со стороны прокуратуры, скульптуру демонтировали с целью её реставрации. В дальнейшем памятник предполагалось установить возле госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе. При этом на прежнем месте его расположения запланировано строительство гостиничного комплекса.

После заведения уголовного дела памятник было решено вернуть на территорию вблизи ТРЦ.

В конце сентября новосибирским следователям поступила информация о демонтаже ещё одного монумента на территории региона – памятника Солдату-освободителю в селе Толмачёво. По этому факту инициирована проверка.