Глава СК РФ негативно оценил работу руководителя новосибирского управления по установлению обстоятельств сноса стелы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин негативно оценил работу и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области. Критике подверглась работа регионального управления ведомства по расследованию уголовного дела по факту демонтажа стелы в Новосибирске.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, участие в котором приняли заместители главы ведомства, а также руководители подразделений центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.

«Не первый раз подверглась критике работа СУ СК России по Новосибирской области. Председатель Следственного комитета России выслушал доклад и.о. руководителя указанного следственного управления В.Б. Зарипова о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту демонтажа стелы в областном центре», — сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, речь идет о сносе стелы в честь героев Великой Отечественной войны вблизи ТРЦ «Ройял Парк» в Новосибирске. Монумент демонтировали в августе в ходе освобождения площадки под строительство апарт-отеля. В результате один из жителей города обратился к руководству Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса сооружения. 12 сентября правоохранители возбудили уголовное дело.

Как сообщали ранее в мэрии Новосибирска, стелу в честь героев ВОВ планировалось перенести на территорию областного госпиталя №2 ветеранов войн, однако позже городские власти приняли решение о возвращении сооружения на территорию вблизи ТРЦ. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, демонтаж стелы связан с необходимостью её реконструкции.

На сайте СК РФ указано, что по факту демонтажа стелы расследуется уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

«Председатель СК России негативно оценил работу и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипова по установлению обстоятельств демонтажа сооружения и обеспечению выполнения комплекса мер по его полноценной реставрации. Также глава ведомства поручил незамедлительно решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к уголовной ответственности, отметив недопустимость небрежного отношения к памятникам воинской славы России», — указано в сообщении.

Отметим, на днях мэрия Новосибирска выдала разрешение на возведение гостиницы на месте снесённой стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Документ получило ООО СЗ «Ситистрой».