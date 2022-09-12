Уголовное дело возбудят по факту сноса стелы в Новосибирске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад. Причиной стало обращений жителей Новосибирска к руководству СК России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у торгового центра «Ройял парк».

Напомним, памятная стела вблизи ТРЦ «Ройял Парк» была демонтирована в связи с планируемым строительством гостиницы. В результате один из жителей Новосибирска обратился к руководству Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса сооружения.

Пленум совета ветеранов Заельцовского района Новосибирска определил место размещения памятного знака, посвященного 45-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Его установят на территории госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе Центрального округа Новосибирска, сообщила пресс-служба мэрии в начале сентября этого года.