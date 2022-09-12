Уголовное дело возбудят по факту сноса стелы в Новосибирске

Жанна Гладкова
 
Уголовное дело возбудят по факту сноса стелы в Новосибирске
Стела находилась за ТРЦ Ройял парк", теперь на этом месте планируют возвести гостиницу. Фото Михаила Перикова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад. Причиной стало обращений жителей Новосибирска к руководству СК России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у торгового центра «Ройял парк».

Напомним, памятная стела вблизи ТРЦ «Ройял Парк» была демонтирована в связи с планируемым строительством гостиницы. В результате один из жителей Новосибирска обратился к руководству Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса сооружения.

Пленум совета ветеранов Заельцовского района Новосибирска определил место размещения памятного знака, посвященного 45-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Его установят на территории госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе Центрального округа Новосибирска, сообщила пресс-служба мэрии в начале сентября этого года.

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