Следователи проверяют информацию о демонтаже ещё одного памятника в Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
полиция
Фото Михаила Перикова

Следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку сообщений о демонтаже памятника Солдату-освободителю в селе Толмачёво. По данным соцсетей, монумент ликвидирован якобы ради строительства спортивного объекта на федеральные средства.

Как сообщили в СУ СКР по региону, информацию о демонтаже памятника выявили в соцсетях 22 сентября.

«В публикации указывается, что памятник демонтировали ради строительства спортивного объекта, на возведение которого были выделены средства из федерального бюджета», — сообщили в ведомстве 23 сентября.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках уголовно-процессуальной проверки. По её итогам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что в Новосибирске уже заведено уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны, которая располагалась в районе ТРЦ «Ройял Парк». Сооружение планировалось отреставрировать, а затем разместить возле госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе. При этом на прежнем месте нахождения памятника предполагалось строительство гостиничного комплекса. На днях глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу новосибирского следственного управления по установлению обстоятельств ликвидации скульптуры.

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