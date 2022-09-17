Строительная компания получила разрешение на возведение гостиницы в Заельцовском районе Новосибирска на месте снесённой стелы в честь героев Великой Отечественной войны.

Согласно информации муниципального портала города Новосибирска, на месте снесённой стелы в честь героев Великой Отечественной войны рядом с ТРЦ «Ройял Парк» будет построена разноуровневая гостиница высотой от 8 до 30 этажей. Соответствующее разрешение на строительство городская администрация выдала 14 сентября ООО СЗ «Ситистрой».

Здание будущей гостиницы будет иметь подземную парковку, собственную трансформаторную подстанцию и пристроенные помещения. По проекту, площадь участка строительства составляет 7192 квадратных метров, площадь будущей гостиницы — 3057 кв. метров.

Напомним, что в Новосибирске разгорелся скандал, связанный с демонтажом стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Монумент убрали с территории вблизи ТРЦ «Ройял Парк» в ходе освобождения площадки под строительство апарт-отеля в конце прошлого года.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина 12 сентября 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев ВОВ. Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, стелу собираются перенести на территорию областного госпиталя №2 ветеранов войн. Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Хинштейн отреагировал на объяснение мэра по поводу демонтажа стелы.