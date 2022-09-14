Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за сноса памятной стелы

Областная прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю в связи с демонтажом стелы в честь героев Великой Отечественной войны вблизи ТРЦ «Ройял Парк». По факту сноса монумента также возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Новосибирской области провела проверку по факту демонтажа стелы, возведённой в областном центре недалеко от ТРЦ «Ройял Парк» в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне. По результатам надзорных мероприятий мэру Анатолию Локтю внесено представление «по факту бездействия должностных лиц» по учёту и содержанию памятника.

«Установлено, что мэрия города не принимала надлежащие меры по учёту и сохранности указанного объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, в реестре муниципального имущества города Новосибирска, она не числится. Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии должным образом не ведётся», — сообщили в надзорном ведомстве 14 сентября.

Кроме того, по факту демонтажа стелы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны). Расследование дела региональная прокуратура взяла под свой контроль.

Напомним, на этой неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту сноса монумента. Ранее с просьбой разобраться с ситуацией к руководству Следственного комитета России обратились жители Новосибирска.

Памятная стела в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне близи ТРЦ «Ройял Парк» была демонтирована ради строительства гостиницы. При этом для монумента определено новое место – его установят на территории госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе, такое решение было принято с учётом мнения совета ветеранов района.