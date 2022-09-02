Снесенной для строительства гостиницы стеле ВОВ нашли новое место в Новосибирске

В Новосибирске определили место для установки стелы в честь героев Великой Отечественной войны, которую демонтировали вблизи ТРЦ «Ройял Парк» для строительства гостиницы. Ранее СК РФ начал проверку из-за демонтажа памятного знака.

Пленум совета ветеранов Заельцовского района Новосибирска определил место размещения памятного знака, посвященного 45-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Его установят на территории госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе Центрального округа Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, памятный знак ранее был установлен вблизи ТРЦ «Ройял Парк», однако был демонтирован в связи с планируемым строительством гостиницы. В результате один из жителей Новосибирска обратился к руководству Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса сооружения. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

«Жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте», — сообщали в пресс-службе ведомства.

По данным мэрии Новосибирска, рабочая группа из представителей совета ветеранов, депутатов и администрации округа рассматривала четыре возможных варианта, в том числе госпиталь ветеранов войн, точки на улицах Жуковского и Кропоткина, а также на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе. В результате пленум принял решение о размещении знака на территории ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн». Учреждение находится на Лесном шоссе,9, вблизи госпиталя расположен остров Медвежий.

«3 ноября на площади Калинина будет торжественно открыта новая стела, посвященная присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести«. Мы установим памятный знак 45-летия победы в Великой Отечественной войне до этой даты. Застройщик сегодня еще раз подтвердил свои обязательства, он в кратчайшие сроки приведет знак в надлежащий вид, и мы его торжественно установим на территории госпиталя» — сказал глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников.

По словам замглавврача госпиталя Аллы Вициной, ежегодно лечение и реабилитацию в учреждении проходят 4 тыс. человек, на территории госпиталя часто бывают гости, в том числе родные и близкие ветеранов.

«Памятный знак займет достойное место в зеленой зоне отдыха на территории учреждения и будет востребован при проведении памятных мероприятий в дни воинской славы России», — указано в сообщении мэрии Новосибирска.