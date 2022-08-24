Глава СК РФ поручил проверить демонтаж стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны вблизи ТРК «Ройял Парк» в Новосибирске. Памятный знак убрали с площадки для строительства гостиницы.

В Новосибирске следователи проведут проверку по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов города. Как сообщается на сайте СК РФ, с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса сооружения к руководству ведомства обратился местный житель в соцсетях.

Речь идет о памятном знаке, который был размещен вблизи ТРЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщили в мэрии Новосибирска, стела была установлена в 1990 году на прилегающей территории завода «Салют». В настоящее время земельный участок находится в собственности ООО «СЗ «Ситистрой» (по данным Rusprofile, учредители юрлица — Андрей Добринский, Игорь Панфилов).

Отмечалось, что компания демонтировала стелу в связи с планируемым строительством гостиницы, однако приняла на себя «обязательства по ее хранению, реставрации и последующему переносу на новое место».

«Жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте», — указано в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам. Глава ведомства также поручил установить все обстоятельства демонтажа стелы и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в начале ноября на площади имени Калинина в Новосибирске запланировано открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». По данным мэрии Новосибирска, она станет самым высоким в России монументальным сооружении в память о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны.