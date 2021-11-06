Возле ТРЦ «Ройял парк» в Новосибирске построят апарт-отель

На пустыре между «Ройял парком» и площадью Калинина вырубили клёны, чтобы провести геологические изыскания и построить на этом месте апарт-отель.

Снос деревьев на участке, принадлежащем компании СЗ «Ситистрой», начали 2 ноября. По данным муниципального портала Новосибирска, разрешение на строительство на данном участке пока не выдано.

Узнав, что площадка расчищается для геологических изысканий и последующего строительства апарт-отеля, местные жители выразили недовольство в социальных сетях, так как много лет просили власти разбить на пустыре парк.

Собственнику компании СЗ «Ситистрой» Андрею Добринскому также принадлежит СЗ «Техпроект», которая построила на улице Ядринцевской, 71 апарт-комплекс BonApart. В декабре 2020 года предприниматель представил концептуальный проект высотной гостиницы между ТРЦ «Ройял парк» и зданиями архитектурного ансамбля площади имени Калинина, который получил негативные отзывы со стороны членов градостроительного совета Новосибирска.

После этого предприниматель решил доработать проект в соответствии с замечаниями экспертов. Чтобы определить окончательное место застройки, а также этажность здания, участок пришлось расчистить для геологических изысканий.

По окончании доработки, концепция апарт-отеля будет повторно представлена экспертам. Помимо гостиницы Андрей Добринский также намерен разбить на принадлежащем СЗ «Ситистрой» участке парк. Разрешение на строительство объекта предприниматель надеется получить в 2022 году.

Напоминаем читателям, что в период «длинных выходных» в Новосибирске также продолжается строительство ледового дворца спорта, который в 2023 году должен будет принять спортсменов и болельщиков международного чемпионата мира по хоккею.