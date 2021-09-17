Мэр Новосибирска ответил депутатам, требовавшим приостановить застройку ЖК «Легендарный Северный»

17 сентября в ходе пресс-конференции Анатолий Локоть напомнил, что права собственника земельного участка необходимо уважать, «нравится нам или нет».

В письме 20 депутатов, которое 27 августа было направлено в адрес главы региона и мэра Новосибирска, шла речь о строительстве четверти миллиона квадратных метров жилья на участке, сравнимом с территорией княжества Монако. Именно такую площадь намерена освоить «СДС-Финанс» — застройщик ЖК «Легендарный Северный».

По мнению народных избранников, столь крупный жилой комплекс может создать избыточную нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру района, что может привести к её коллапсу. Подписанты просили губернатора и мэра взять ситуацию на особый контроль и приостановить выдачу разрешений на строительство на территории ЖК «Легендарный Северный» «до детальной проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности для будущих жителей территории».

Среди подписавших письмо — представители новосибирских строительных компаний: ГК «Стрижи» — Илья Поляков, Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев, «Энергомонтаж» — Андрей Каличенко и Иван Сидоренко, «КПД-Газстрой» — Евгений Покровский, ЖК «Да Винчи» — Вячеслав Илюхин.

В ходе пресс-конференции 17 сентября новосибирский градоначальник отметил, что правовые нормы требуют уважать права собственника: «Нравится нам или не нравится, но собственник приобрёл права на эту землю, и сегодня у него есть планы развития этой территории».

Вместе с тем, мэр Анатолий Локоть добавил, что застройщик обязан построить жилой комплекс в строгом соответствии с генпланом: «в этих планах должны быть учтены те моменты, которые отражены в генеральном плане Новосибирска». Мэр упомянул, что в них входят многоуровневые дорожные развязки, которые должны будут обеспечить быстрый выход на улицу Жуковского и далее на улицу Дачную, продолжение Красного проспекта до четвёртого, пятого и шестого микрорайонов, а также планы строительства в данном районе поликлиник, школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры.