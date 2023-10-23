Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по поводу незаконного строительства гостиницы для трудовых мигрантов в Новосибирске, об этом сообщил Информационный центр СК России.

Согласно опубликованному сообщению, информация о том, что в одном из районов Новосибирска строится гостиница для размещения мигрантов, была размещена в одном из комментариев сообщества Информационного центра СКР в VK. Сообщалось, что строительство незаконно ведется выходцем из Средней Азии на улице Пригородная. У объекта отсутствует паспорт, нарушены требования к площади сооружения, а также целевому назначению земельного участка, на котором осуществляется возведение объекта. Местные жители ранее обращались в уполномоченные органы, но результата это не принесло и стройка продолжалась.

Ситуацию с незаконным строительством поставили на контроль в центральном аппарате СКР, Следственное управление (СУ) по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Теперь же глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Новосибирской области возбудить уголовное дело по факту незаконной стройки и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Выполнение этого поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело на чиновников, допустивших свалку возле Хилокского рынка.