Губернатор Новосибирской области проинспектировал строительство кампуса НГУ

6 ноября Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке кампуса Новосибирского государственного университета, где оценил темпы работ и обсудил вопросы подведения необходимых инженерных сетей.

Масштабные работы развернуты на площадке строительства кампуса мирового уровня НГУ. Губернатор Андрей Травников 6 ноября провёл выездное совещание, на котором оценил темпы работ, обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.

Один из проблемных вопросов – отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.

«На таком большом проекте – а кампус университета – это один из проектов программы «Академгородок 2.0» – объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области. Сфера ответственности регионального правительства и мэрии Новосибирска – это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности», – рассказал Андрей Травников. Его комментарии приводит пресс-служба губернатора Новосибирской области.

«Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила правительственная комиссия. За счет этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года», – подчеркнул губернатор Новосибирской области.

Глава региона также акцентировал внимание на защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке: «У жителей Академгородка особо трепетное отношение ко всем зеленым насаждениям – и это правильно, — необходимо применить самые надёжные технологии по сохранности деревьев, вплоть до защиты их стволов специальными кожухами».

Напомним, что за четыре месяца работ на стройплощадке будущего кампуса НГУ было демонтировано общежитие 1965 года постройки и проведены другие работы по подготовке к возведению кампуса. Правительство Новосибирской области планирует, что первая очередь кампуса включит в себя комплекс общежитий для размещения 690 учащихся, а также досуговый и учебный корпуса физматшколы, которые будут соединены друг с другом тёплым подземным переходом.