Проект гостиницы за ТРК «Ройял парк» в Новосибирске отправили на доработку

Жанна Гладкова
 
Новый объект появится за ТРК "Ройял парк"

На градостроительном совете при мэре Новосибирска обсудили концепцию развития территории за ТРК «Ройял парк». Компания «Сибтраст» представила проект высотного многофункционального здания с гостиницей.

Общественный экспертный совет по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска, куда входят архитекторы, застройщики и другие эксперты, оценили проект будущей застройки территории между ТРК «Ройял парк» и домом на Красном проспекте, 153/1.

Собственник участка ООО «Сибтраст» представил проект высотного здания с тремя уровнями подземной парковки и двумя-тремя этажами общественного пространства и гостиницей. Кроме того, застройщик благоустроит сквер в пойме реки Ельцовка 1, расположенной по соседству с земельным участком. Стоимость благоустройства предварительно оценивается в 250 млн рублей.

У экспертного сообщества возникли вопросы по высотности здания и парковочным местам. Проект предложено доработать с учетом мнения архитекторов и жителей близлежащих домов.

Как прокомментировал «Континенту Сибирь» директор специализированного застройщика «Сибтраст» Евгений Павловец, компания понимает свою ответственность перед городом и горожанами. «Компания владеет земельным участком в знаковой для города локации, непосредственно выходящей на главную улицу города – Красный проспект. Определяясь с концепцией освоения участка, мы приветствуем широкое обсуждение в профессиональной среде заслуженных и уважаемых архитекторов, создающих новый облик нашего города. Мы очень внимательно относимся к мнениям и рекомендациям и рассчитываем, что наши совместные усилия воплотятся в достойные решения современного здания», – подчеркнул Евгений Павловец.

По словам директора СЦ «Сибтраст», интерес компании при реализации проекта не ограничен рамками земельного участка. «Мы готовы интегрироваться в процесс освоения и благоустройства прилегающих городских земель для создания комфортной среды проживания, включающей парки, скверы и иные виды рекреации. Конкретные формы, суммы финансирования и степень участия находятся в стадии проработки и будут озвучены позднее», – добавил Евгений Павловец.

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