Проект гостиницы за ТРК «Ройял парк» в Новосибирске отправили на доработку

На градостроительном совете при мэре Новосибирска обсудили концепцию развития территории за ТРК «Ройял парк». Компания «Сибтраст» представила проект высотного многофункционального здания с гостиницей.

Общественный экспертный совет по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска, куда входят архитекторы, застройщики и другие эксперты, оценили проект будущей застройки территории между ТРК «Ройял парк» и домом на Красном проспекте, 153/1.

Собственник участка ООО «Сибтраст» представил проект высотного здания с тремя уровнями подземной парковки и двумя-тремя этажами общественного пространства и гостиницей. Кроме того, застройщик благоустроит сквер в пойме реки Ельцовка 1, расположенной по соседству с земельным участком. Стоимость благоустройства предварительно оценивается в 250 млн рублей.

У экспертного сообщества возникли вопросы по высотности здания и парковочным местам. Проект предложено доработать с учетом мнения архитекторов и жителей близлежащих домов.

Как прокомментировал «Континенту Сибирь» директор специализированного застройщика «Сибтраст» Евгений Павловец, компания понимает свою ответственность перед городом и горожанами. «Компания владеет земельным участком в знаковой для города локации, непосредственно выходящей на главную улицу города – Красный проспект. Определяясь с концепцией освоения участка, мы приветствуем широкое обсуждение в профессиональной среде заслуженных и уважаемых архитекторов, создающих новый облик нашего города. Мы очень внимательно относимся к мнениям и рекомендациям и рассчитываем, что наши совместные усилия воплотятся в достойные решения современного здания», – подчеркнул Евгений Павловец.

По словам директора СЦ «Сибтраст», интерес компании при реализации проекта не ограничен рамками земельного участка. «Мы готовы интегрироваться в процесс освоения и благоустройства прилегающих городских земель для создания комфортной среды проживания, включающей парки, скверы и иные виды рекреации. Конкретные формы, суммы финансирования и степень участия находятся в стадии проработки и будут озвучены позднее», – добавил Евгений Павловец.

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