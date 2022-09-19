Скандальную стелу в честь Победы в Новосибирске вернули на прежнее место

Демонтированный памятник героям Великой Отечественной войны в Новосибирске вернули на территорию вблизи ТРЦ «Ройял Парк». Как сообщили в мэрии, такое решение принято по инициативе администрации Центрального округа города.

Памятная стела, которая была демонтирована с площадки вблизи ТРЦ «Ройял Парк» для реконструкции и дальнейшего перемещения на территорию госпиталя ветеранов войн №2 в Заельцовском районе, останется на своём прежнем месте.

Как сообщили в мэрии Новосибирска 19 сентября, такое решение принято в связи с обращением администрации Центрального округа.

«Изменение местонахождения памятного знака – даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию», — приводят в мэрии комментарий главы Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска Сергея Канунникова, который отметил, что памятник вернул на прежнее место «застройщик».

Сейчас, по словам Сергея Канунникова, ведётся монтаж памятного знака и приводится в порядок пострадавший от вандалов основной баннер. Дальнейшие работы по реконструкции стелы, в том числе их сроки, будут обсуждаться с Советом ветеранов Заельцовского района.

Напомним, монумент был демонтирован в рамках зачистки площадки возле ТРЦ «Ройял Парк» под возведение гостиницы. На днях застройщик объекта – ООО СЗ «Ситистрой» получил от городских властей разрешение на строительные работы.

По факту демонтажа памятника СКР возбудил уголовное дело, а прокуратура Новосибирской области инициировала проверку.

Как прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть, демонтаж стелы связан с необходимостью её реконструкции. Градоначальник также отметил, что инициатива установки памятника на новом месте принадлежит Совету ветеранов Заельцовского района, за что его обвинил во лжи депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.