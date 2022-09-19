Скандальную стелу в честь Победы в Новосибирске вернули на прежнее место

Юлия Моисеева
 
Стела возле ТРЦ Ройял Парк
Фото Михаила Перикова

Демонтированный памятник героям Великой Отечественной войны в Новосибирске вернули на территорию вблизи ТРЦ «Ройял Парк». Как сообщили в мэрии, такое решение принято по инициативе администрации Центрального округа города.

Памятная стела, которая была демонтирована с площадки вблизи ТРЦ «Ройял Парк» для реконструкции и дальнейшего перемещения на территорию госпиталя ветеранов войн №2 в Заельцовском районе, останется на своём прежнем месте.

Как сообщили в мэрии Новосибирска 19 сентября, такое решение принято в связи с обращением администрации Центрального округа.

«Изменение местонахождения памятного знака – даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию», — приводят в мэрии комментарий главы Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска Сергея Канунникова, который отметил, что памятник вернул на прежнее место «застройщик».

Сейчас, по словам Сергея Канунникова, ведётся монтаж памятного знака и приводится в порядок пострадавший от вандалов основной баннер. Дальнейшие работы по реконструкции стелы, в том числе их сроки, будут обсуждаться с Советом ветеранов Заельцовского района.

Напомним, монумент был демонтирован в рамках зачистки площадки возле ТРЦ «Ройял Парк» под возведение гостиницы. На днях застройщик объекта – ООО СЗ «Ситистрой» получил от городских властей разрешение на строительные работы.

По факту демонтажа памятника СКР возбудил уголовное дело, а прокуратура Новосибирской области инициировала проверку.

Как прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть, демонтаж стелы связан с необходимостью её реконструкции. Градоначальник также отметил, что инициатива установки памятника на новом месте принадлежит Совету ветеранов Заельцовского района, за что его обвинил во лжи депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  