Эксперты в очередной раз расставили оценки работе российских губернаторов. Глава одного из сибирских регионов резко переместился из аутсайдеров в лидеры.

Сегодня, 31 августа, Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал доклад с оценкой эффективности деятельности глав российских регионов за июль-август.

Из губернаторов Сибирского федерального округа лидерство в рейтинге, как и в прошлом выпуске, удерживают руководители Кузбасса Сергей Цивилёв, Омской области Александр Бурков и Новосибирской области Андрей Травников. В первой, высшей, группе в этот раз фигурирует и назначенный в мае этого года исполняющим обязанности главы Томской области Владимир Мазур. По итогам мая-июня он числился в нижнем, третьем, ранге.

Авторы доклада отмечают активность Травникова в рамках федеральной повестки, напоминают о поездке главы Новосибирской области в подшефный Беловодский район ЛНР и микрорайон Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области. Попадание губернатора в западные санкционные списки эксперты называют «показателем его высокой вовлечённости в решение общенациональных задач». Кроме того, исследование акцентирует внимание на проведении в регионе форум а «Технопром» и ряде других событий.

Эксперты выделили «старание» врио Томской области Владимира Мазура увеличить финансирование дорожного ремонта, а также работу по расширению бюджетных мест в учебных заведениях по востребованным направлениям. Кроме того, участники «Рейтинга» позитивно оценили «меры областной власти по экологической повестке».

Позиции остальных глав территорий СФО с момента выхода прошлого рейтинга не изменились. Как и прежде в «середнячках», по итогам опроса участников исследования, губернаторы Иркутской области и Красноярского края — Игорь Кобзев и Александр Усс. В третьей, нижней, группе находятся главы Алтайского края Виктор Томенко, Республики Алтай Олег Хорохордин, Хакасии Валентин Коновалов и Тывы Владислав Ховалыг.

Рейтинг губернаторов — результат заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов «широкой профессиональной и социальной принадлежности»