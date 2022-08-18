Кто из сибирских губернаторов может не устоять до конца срока?

В рейтинге устойчивости руководителей регионов глава Хакасии Валентин Коновалов по традиции занимает место аутсайдера. В «зоне на вылет» к нему присоединились двое руководителей территорий, на которых выборы запланированы не раньше, чем через год.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил первый после начала специальной военной операции доклад об устойчивости глав российских регионов. До СВО в нижней зоне рейтинга из губернаторов Сибирского федерального округа был один коммунист Валентин Коновалов (Республика Хакасия). Теперь эксперты поставили в хвост списка справедливоросса Александра Буркова (Омская область) и единоросса Олега Хорохордина (Республика Алтай). По мнению участников исследования, этих руководителей регионов тянут вниз региональные конфликты, а также резонансные уголовные дела, затрагивающие людей из властной обоймы.

Если не случится досрочных отставок, то в Омской области и Хакасии выборы высших должностных лиц должны пройти в следующем году. В Республике Алтай в 2024 году.

Как и в декабре прошлого года, устойчивые позиции авторы исследования присвоили Игорю Кобзеву (Иркутская область). Остальные руководители территорий СФО — в «середнячках».

В этом году в Сибирском федеральном округе запланированы выборы губернатора Томской области. Положение назначенного весной этого года временно исполняющим обязанности главы Владимира Мазура «Минченко консалтинг» называет «стабильным», хотя врио может «столкнуться с оппонированием местных элит после ареста вице-губернатора Юрия Гурдина, который работал с экс-главой области Сергеем Жвачкиным с 2012 года. Более того, под силовыми давлением находится ТДСК – крупнейший застройщик региона, которым руководит лидер строительного лобби Томска Александр Шпетер», — следует из доклада.

Эксперты обращают внимание на усиление внутриэлитных противоречий в Новосибирской области, где губернатор-«варяг» Андрей Травников всё чаще сталкивается с критикой депутатов законодательного собрания. «Более того, фиксировалось отставание по срокам строительства двух значимых объектов в Новосибирске — новой ледовой арены и моста через реку Обь. Также в городе практически провалена «мусорная реформа», поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение», — пишут авторы работы.

В беседе с корреспондентом «Континент Сибирь» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что в «жёлтой зоне», несмотря на проблемы остаётся и губернатор Красноярского края Александр Усс. Политолог считает, что вероятность отставки за год до выборов снижается. «Ключевой статус устойчивости — достаточно серьёзная элитная поддержка. У Андрея Травникова — это Ковальчуки и Кириенко, у Александра Усса — Шойгу и Сечин, плюс финансовый ресурс Олега Дерипаски», — рассуждает Евгений Минченко.

Юрий Ковальчук — основной акционер банка «Россия». Его старший брат Михаил Ковальчук — президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт». Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Сергей Шойгу — министр обороны РФ. Игорь Сечин — давний соратник Владимира Путина главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Олег Дерипаска — российский предприниматель, основатель компании «Базовый элемент».