На третий день проведения международного технологического фестиваля «Технопром-2022» Новосибирская область подписала ряд соглашений о развитии информационных технологий на территории региона.

Регион подписал соглашение с АО «ЭР-Телеком Холдинг», меморандум о сотрудничестве с Российским фондом развития информационных технологий, соглашения с АО «Новые башни» и АО «Юзергейт». В рамках договорённостей, в частности, планируется развивать региональные проекты в соответствующей сфере, а также повышать качество телекоммуникационной связи с отдалённых населённых пунктах.

Также 25 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл на «Технопроме-2022» встречу с молодыми учёными. Участники обсудили вопросы поддержки аспирантов, состояние приборной базы научно-исследовательских институтов, приоритеты программы Академгородок 2.0, решение социально-бытовых задач для молодых учёных и сотрудников научных организаций.

С фотобанком первого дня «Технопрома-2022» можно познакомиться по ссылке, с фотобанком, посвященным открытию фестиваля «Кремний» – в материале по ссылке.

Технопром 2022 — день 3 1 of 12