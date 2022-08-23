Андрей Травников и ещё два сибирских губернатора попали под санкции Канады

Правительство Канады опубликовало новый санкционный список, в который вошли 62 россиянина. Среди них – три главы сибирских регионов, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новый санкционный список в отношении российских граждан правительство Канады опубликовало на своём сайте 23 августа. В него вошли 62 человека, в том числе 27 губернаторов регионов РФ.

В Сибири под санкции Канады попали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Алтайского края Виктор Томенко.

Как считают в правительстве государства, попавшие в список граждане причастны к событиям на Украине.

В конце июня под зарубежные санкции также попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Соответствующую меру против главы Кузбасса, а также его супруги Анны Цивилёвой, ввела Великобритания.

Напомним, на днях Андрей Травников сообщил в соцсетях о своих поездках в ЛНР и ДНР, в том числе в Мариуполь и подшефный Новосибирской области Беловодский район Луганской народной республики.