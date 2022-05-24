Новосибирские власти готовят проект продления Дзержинской линии метро

Проектно-сметную документацию продолжения Дзержинской линии новосибирского метрополитена планируется подготовить к концу 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в пресс-центре ТАСС 24 мая.

Как сообщил министр транспорта, источники финансирования продолжения строительства Дзержинской линии метро в Новосибирске будут определены после разработки ПСД.

«Главная наша задача — получить проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу, а далее работать непосредственно по финансированию строительно-монтажных работ», — отметил на пресс-конференции Анатолий Костылевский.

По словам главы ведомства, мэрия Новосибирска уже разрабатывает план-график работ, который будет предоставлен на экспертизу ориентировочно в конце 2023 года.

Напомним, в начале апреля новосибирские власти приступили к подготовке предложений для правительства России по продолжению строительства городского метрополитена. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что от региона ожидаются предложения для поддержки соответствующих работ на возвратной основе. Планируется, в частности, продолжить строительство Дзержинской линии метро станциями «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также метродепо «Волочаевская». В августе 2021 года достройка линии оценивалась в 25,3 млрд руб.

Сейчас в Новосибирске завершается строительство станции метро «Спортивная». Далее новосибирский метрополитен предполагается развивать в соответствии с ранее разработанным планом.

В последние годы между мэрией Новосибирска и правительством региона определилось разногласие по вопросу продолжения строительства городского метрополитена. Так, глава региона Андрей Травников отмечал, что город пока не в состоянии завершить разработку проектно-сметной документации на продление Дзержинской линии, в то же время, по словам мэра Анатолия Локтя, для согласования ПСД необходимо определение источников финансирования.