Продление линии метро в Новосибирске оценили более чем в 25 млрд рублей

Продление Дзержинской линии новосибирского метрополитена оценивается в 25,3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска.

По данным мэрии Новосибирска, продление Дзержинской линии новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» оценивается в размере 25,3 млрд рублей. Проект предусматривает строительство двух новых станций, а также ветки в метродепо.

«По состоянию на текущий момент стоимость участка продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» определена в размере 25,3 млрд рублей (в ценах 2021 года). Проектом на продление Дзержинской линии новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» предусмотрено строительство двух станций («Гусинобродская», «Молодежная») и строительство ветки в метродепо «Волочаевское», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Уточняется, что строительство участка продления линии метро в городе потребует средств федерального бюджета и, возможно, привлечения средств инфраструктурных кредитов.

Напомним, новосибирские власти ранее сообщали, что стоимость продления Дзержинской линии метро от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» составит 18,5 млрд рублей. В эту сумму не входят затраты на строительство станции «Гусинобродская» и депо.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнял, что работы по продлению линии метро начнутся сразу после возведения станции «Спортивная». Позже новосибирские власти сообщили, что проектная документация на достройку Дзержинской линии метрополитена не прошла экспертизу из-за неопределенности источников финансирования. Напомним, в городе также планируется продление Ленинской линии метро.