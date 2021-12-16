Мэр Новосибирска сослался на «замкнутый круг» в отношении продления метро

16 декабря в ходе «Часа прессы» Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с проектно-сметной документацией на продление метрополитена, о необходимости предоставления которой накануне говорил губернатор региона.

В рамках пресс-конференции 16 декабря мэр Новосибирска ответил на вопрос «Континента Сибирь» о том, когда муниципалитетом будет подготовлена проектно-сметная документация, необходимая для выделения федерального финансирования на продление Дзержинской линии новосибирского метрополитена.

Напоминаем, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил накануне, что в настоящее время проблема с продолжением строительства метро в Новосибирске состоит не в привлечении федеральных денег или невнимании к городу федерального правительства, а в необходимости предварительной разработке проектно-сметной документации, которую мэрия к настоящему моменту не завершила.

Градоначальник не согласился с тем, что ПСД для продления метро муниципалитетом не разработана. «На самом деле у нас есть пакет документации, разработанной в 2016 году, на достройку второго тоннеля (на перегоне Дзержинской линии – «КС»). И ещё один этап – это достройка двух перегонов и двух станций, «Гусинобродской» и «Молодёжной» с тем, чтобы продлить выход этой линии на Гусинобродское шоссе вплоть до будущего депо. У нас есть эти два пакета».

Вместе с тем Анатолий Локоть отметил, что в разработке документации «есть нюансы». По словам мэра, для проектно-сметной документации необходима государственная экспертиза, которую не дают без определения источника финансирования. «То есть здесь есть некий замкнутый круг. Де-факто документация есть, де-юре, чтобы её легализовать и получить экспертизу нужно определить источники финансирования, а без поддержки федерального центра сделать это невозможно».

В заключение мэр добавил, что над получением источников финансирования муниципалитет работает, но «активно эта работа пойдёт тогда, когда мы достроим станцию «Спортивная».