Мэр Новосибирска рассказал, где горожанам выгуливать собак, раз в парках и скверах теперь это запрещено

Новые правила благоустройства Новосибирска запрещают выгул домашних питомцев в парках и скверах. Во время пресс-конференции 2 декабря Анатолий Локоть рассказал, как муниципалитет намерен обеспечить горожан замещающей инфраструктурой.

Выгул домашних животных в парках, скверах, на озеленённых территориях, детских площадках и в ряде других мест запрещён новыми правилами благоустройства города Новосибирска. Это правило уже вызвало недоумение со стороны владельцев домашних животных, интересы которых призвал защитить депутат горсовета Ростислав Антонов.

В своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» депутат отметил, что «город не планирует создавать замещающую инфраструктуру, в том числе развивать площадки для выгула собак, отдавая этот вопрос на откуп самим жителям». Он заявил, что для горожан бывает проблемой провести общее собрание жильцов даже для утверждения коммунального тарифа, не говоря уже об определении места для выгула собак.

2 декабря, в ходе традиционного «Часа прессы» мэр Новосибирска Анатолий Локоть заочно ответил Ростиславу Антонову. «У нас на самом деле есть возможность организовывать такие площадки. Такая работа ведётся департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Подобные площадки резервируются и наша администрация активно работает в этом отношении», – заявил градоначальник.

Анатолий Локоть также дал совет владельцам домашних питомцев в случае возникновения запроса на создание площадок для выгула животных в том или ином районе Новосибирска обращаться в администрацию этого района. «Это решаемый вопрос. Здесь никаких преград нет» , – отметил мэр.

Ранее на тему создания мест для выгула животных уже высказался председатель комиссии горсовета Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике Александр Тарасов, выразив мнение, что они не пользуются особым спросом среди жителей города.