Анатолий Локоть прокомментировал возможность перехода вице-мэра Новосибирска в правительство региона

2 декабря в ходе общения с прессой мэр Новосибирска оценил возможность занятия Алексеем Кондратьевым поста министра строительства Новосибирской области после ухода с него Ивана Шмидта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 2 декабря провёл традиционную пресс-конференцию, в ходе которой обсудил с журналистами вопросы городского бюджета, транспорта и уборки снега в мегаполисе, а также ответил на вопрос «Континента Сибирь» о возможном переходе вице-мэра Новосибирска на работу в правительство региона.

Напоминаем читателям, что накануне стало известно о том, что министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт покидает свой пост. В конце ноября чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое некоторые источники в деловых и властных кругах Новосибирской области в своих предположениях связывали со сложной ситуацией вокруг строительства нового ЛДС.

Однако сам Иван Шмидт в комментарии «Прецедент ТВ» сообщил, что отставка вызвана состоянием его здоровья: «Причиной моего увольнения из министерства стало состояние здоровья. Это никак не связано с проблемами реализации крупных инвестиционных проектов в Новосибирской области. Работы по ним сейчас выравниваются».

Некоторые собеседники «Континента Сибирь» также предположили, что новым министром строительства может стать Алексей Кондратьев, в настоящее время занимающий пост вице-мэра и начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Ранее его заместитель Роман Теленчинов уже перешёл на работу в правительство Новосибирской области, став куратором крупных инфраструктурных проектов региона в статусе вице-губернатора.

В ходе пресс-конференции Анатолий Локоть опроверг это предположение: «Со мной никто таких переговоров не вёл. Я знаю ситуацию и, по информации которой я владею, информация по Кондратьеву неверна. Алексей Кондратьев работает моим заместителем и занимается вопросами градостроительной политики города Новосибирска».