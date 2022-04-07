В правительстве России заявили о готовности профинансировать развитие новосибирского метрополитена на возвратной основе

Правительство РФ ждёт предложения по продолжению строительства новосибирского метрополитена, чтобы рассмотреть возможность финансирования проекта на возвратной основе. Об этом стало известно в ходе отчёта о работе кабмина в Госдуме 7 апреля.

О возможности федерального финансирования развития новосибирского метрополитена на возвратной основе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос депутата Госдумы от региона Рената Сулейманова (КПРФ). Парламентарий спросил, может ли Новосибирская область рассчитывать на поддержку правительства для продолжения работ.

Как сообщил глава правительства, кабмин ждёт соответствующего предложения от сибирского региона. По словам премьера, аналогичные проекты в Челябинске и Нижнем Новгороде, финансируемые федеральным центром, также получили поддержку на возвратной основе.

Ранее, 16 февраля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «парламентского часа» в Госдуме сообщил Ренату Сулейманову, что Новосибирская область может получить федеральное финансирование на строительство двух станций метро. О каких именно станциях идёт речь, он не уточнил. Тогда же стало известно, что президент России Владимир Путин распорядился о выделении средств на строительство метро в Нижнем Новгороде, Челябинске, а также сибирском Красноярске, где соответствующие работы активно ведутся с 2019 года.

Сейчас в Новосибирске достраивается станция метро «Спортивная», которую планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. В дальнейшем городской метрополитен планируется развивать в соответствии с ранее разработанным планом, который подразумевает в том числе продолжение строительства Дзержинской линии.

Напомним, в январе депутат Госдумы от Новосибирской области («Единая Россия») Олег Иванинский в разговоре с «Континентом Сибирь» выразил мнение, почему регион пока не получил средств на строительство новых станций. Ранее также мэр Анатолий Локоть, комментируя соответствующий вопрос в ходе одной из пресс-конференций, сообщил, что для согласования проектно-сметной документации на продолжение строительства Дзержинской линии необходимо определение источников финансирования. В то же время, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что муниципалитет, по его мнению, так и не довёл до ума соответствующий проект.