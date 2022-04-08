Новосибирские власти готовят предложения для правительства РФ по достройке метрополитена

В Новосибирской области ведется разработка предложений для правительства РФ по продолжению строительства метрополитена. В городе намерены достроить Дзержинскую линию метро при помощи федеральных средств.

Напомним, о возможности федерального финансирования развития новосибирского метрополитена сообщил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что федеральный центр ждет предложения от Новосибирской области по продолжению строительства метро, чтобы рассмотреть возможность финансирования проекта на возвратной основе.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в регионе ведется работа по разработке предложений.

«Возможность у нас сегодня такая есть, у города Новосибирска, Новосибирской области. Данная работа сейчас ведется,<…> буквально сегодня утром совещание на эту тему проходило в правительстве», — сказал Лев Решетников.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, при помощи федеральных средств в городе планируется достроить Дзержинскую линию метро — станции «Гусинобродская», «Молодежная» и метродепо «Волочаевская».

«Мы с правительством Новосибирской области прорабатываем схемы, которые намерены предложить для финансирования достройки нашего метрополитена. Речь, в частности, идет об окончании строительства Дзержинской линии. <…> Перспективы очень хорошие, сейчас есть альтернативные варианты, которые мы рассматриваем. Рассчитываю, что в ближайшее время придем к конечному результату и продолжим переговоры на уровне правительства Российской Федерации», — сказал Анатолий Локоть.

Отметим, в настоящее время в Новосибирске ведется строительство станции метро «Спортивная», которую планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. В дальнейшем метрополитен планируется развивать в соответствии с разработанным планом, который подразумевает в том числе продолжение строительства Дзержинской линии — ее достройка оценивалась в 25,3 млрд рублей.