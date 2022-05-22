Компанию экс-депутата Заксобрания Новосибирской области вновь потребовали признать банкротом

Василий Попов
 
Миниатюра для: Компанию экс-депутата Заксобрания Новосибирской области вновь потребовали признать банкротом
Фото: группа "Микрорайон Олимпийской Славы" в соцсети ВКонтакте

ООО «Фирма «Арго» бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области Олега Мирошникова вновь потребовали признать банкротом. Сумма исковых требований составила 500 тыс. рублей.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Фирма «Арго». Информация размещена на сайте «Электронное правосудие» 20 мая, сумма исковых требований составляет 500 тыс. рублей. Заявителем по иску выступает Марина Милюкова.

Отметим, в 2019 году Милюкова обращалась с иском к ООО «Фирма «Арго» о расторжении договора участия в долевом строительстве и взыскании денежных средств в Дзержинский районный суд Новосибирска. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Между сторонами был заключен договор на строительство квартиры в микрорайоне «Олимпийской Славы». Компания не возвела объект в срок, после чего Милюкова решила расторгнуть договор участия в долевом строительстве.  Женщина потребовал организацию вернуть денежные средства, однако так их и не получила. В конце января 2020 года Дзержинский суд удовлетворил исковые требования Милюковой.

По данным Rusprofile, ООО «Фирма «Арго» зарегистрировано в 2001 году, генеральным директором и соучредителем (50% доли) компании выступает бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Олег Мирошников. Другим соучредителем организации является компания с ограниченной ответственностью «Хэбэйская строительная корпорация Синьцзянь».

ООО Фирма «Арго» возвело в Новосибирске торговый центр LEXX, «Дом на Островского», а также микрорайон «Олимпийской Славы».

Отметим, в сентябре прошлого года жительница Новосибирска обратилась в суд с требованием взыскать с организации неустойку за просрочку сроков передачи квартиры в микрорайоне «Олимпийской Славы» по договору долевого участия в строительстве. Ранее подобное заявление было рассмотрено судом в 2019 году.

Напомним, в январе текущего года признать банкротом фирму «Арго» потребовала налоговая служба.  Сумма исковых требований составила более 3,1 млн рублей, однако суд прекратил производство по делу.

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