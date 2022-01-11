Налоговики банкротят строительную компанию экс-депутата новосибирского Заксобрания

В Новосибирске потребовали признать банкротом строительную фирму «Арго». Генеральным директором компании является бывший депутат Заксобрания региона Олег Мирошников.

Информация об исковом заявлении опубликована на сайте «Электронное правосудие» 10 января, заявителем выступает Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) №17 по Новосибирской области. Уточняется, что сумма исковых требований составляет более 3,1 млн рублей.

В настоящее время заявление не принято в производство судом, в связи с чем дата и детали иска не указаны.

По данным Rusprofile, ООО Фирма «Арго» зарегистрировано в 2002 году, основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и соучредителем организации является бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Мирошников (доля — 50%). Еще одним учредителем стала китайская фирма «Хэбэйская строительная корпорация Синцзянь» (доля — 50%).

ООО Фирма «Арго» возвело в Новосибирске торговый центр LEXX, «Дом на Островского», а также микрорайон «Олимпийской славы» в Каменском сельсовете. Последний стал причиной нескольких исковых заявлений в адрес компании. Так, в сентябре 2021 года в арбитражный суд региона обратилась жительница Новосибирска с требованием признать фирму банкротом. Женщина потребовала взыскать с организации неустойку за просрочку сроков передачи квартиры в микрорайоне «Олимпийской славы» по договору долевого участия в строительстве. Ранее подобное исковое заявление было рассмотрено судом в 2019 году.

Добавим, в декабре 2021 года ИФНС №17 подала заявление о банкротстве ООО Управляющая компания «Достойный Сервис», учредителем которого является депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Ранее в арбитражный суд Новосибирской области было подано исковое заявление о банкротстве еще одной компании депутата — ООО «Дискус Плюс».