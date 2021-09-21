Компанию экс-депутата новосибирского парламента вновь потребовали обанкротить

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Фирма «Агро», учредителем которого является экс-депутат Заксобрания региона Олег Мирошников.

Заявление в Арбитражный суд Новосибирской области подала Надежда Сухарина, дата рассмотрения иска пока не назначена. Сумма исковых требований составила 480, 5 тыс. рублей.

ООО «Фирма «Агро» зарегистрировано в 2001 году, генеральным директором организации является бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Мирошников. Он входил в состав парламентариев шестого созыва

Мирошников также является учредителем этой компании. Ему принадлежит 50% доли организации, второй половиной владеет компания с ограниченной ответственностью «Хэбэйская строительная корпорация Синцзянь». Основным видом деятельности ООО «Фирма Арго» является строительство жилых и нежилых зданий.

Отметим, в 2019 году Надежда Сухарина обращалась в Дзержинский районный суд Новосибирска с заявлением к ООО «Фирма «Агро» как участник долевого строительства. Женщина купила двухкомнатную квартиру на территории Каменского сельсовета. В нем компания вела строительство микрорайона «Олимпийской Славы».

В судебных документах указано, кто женщина потребовала взыскать с организации неустойку за то, что компания не смогла вовремя ввести в эксплуатацию объект недвижимости.

Напомним, в 2019 году компанию несколько раз пытались признать несостоятельной. В трех случаях истцом выступила участник долевого строительства Галина Лихач, в двух — ООО «Геосити».

Отметим, в марте 2021 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о признании несостоятельным ООО «Гусинобродский кирпичный завод», в котором Мирошников является директором. Заявителем выступила межрайонная ИФНС России по Новосибирской области №15, сумма исковых требований (задолженности) составила 10,1 млн рублей. Позже суд отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу в связи с тем, что ответчик погасил недоимку в полном объеме.