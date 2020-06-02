Итоги праймериз намечают контуры будущего списка кандидатов от «Единой России» в региональный парламент и городской Совет – ясность внесет решение партийного руководства. Вряд ли оно оставит без внимания «спорные» методы повышения рейтинга отдельными участниками предварительного голосования, «трения» между соседями по округам и партийцами, которые делят одну территорию.

Вчера «Единая Россия» обнародовала результаты электронных праймериз. Через эту процедуру обязаны пройти все будущие участники избирательной кампании, которые претендуют на поддержку ЕР. Но итоги нельзя расценивать как окончательный список кандидатов от ЕР в Новосибирской области. Не все из тех, кто заняли первые места, могут рассчитывать на поддержку партии по одномандатным округам. Некоторые и не собирались в Заксобрание, но помогут тянуть список. Других партийное руководство может «подвинуть» после «разбора полетов» по «громким инцидентам» в ходе голосования.

Праймериз по округам в Совет депутатов Новосибирска обошлись без сенсаций. Можно сказать, проиграл вице-спикер Юрий Зарубин. Он набрал всего три голоса, а его «соперник» Денис Кулинич (сын депутата Заксобрания Новосибирской области, председателя правления некоммерческого партнерства «Центр сертификации, испытаний и экспертиз» Александра Кулинича) – 326. Но Денис Кулинич давно «принял дела» на округе, а Зарубин и не собирался продолжать депутатскую карьеру, как и сообщал «Континент Сибирь».

Также не вытянул праймериз действующий член фракции ЕР в горсовете Дмитрий Курбатов (17 голосов). С большим отрывом его опередил предприниматель Игорь Ильченко (243 голоса). В нынешний созыв Курбатов попал без особой борьбы – по списку ЕР, в феврале списки в горсовете отменили.

Больше интригуют праймериз по Законодательному собранию. Например, лидером предварительного голосования по округу № 35 в Первомайском районе Новосибирска стал сенатор от Новосибирской области, экс-мэр Новосибирска, бывший губернатор Владимир Городецкий (752 голоса). Действующий одномандатник-единоросс в региональном парламенте Александр Козлов – на второй строчке (306 голосов). По регламенту, у лидеров праймериз есть преимущественное право выбрать – идти на выборы одномандатником или возглавить список по территории. Окончательное решение – за президиумом политсовета регионального отделения ЕР. В случае с Владимиром Городецким, можно ожидать, что он станет первым номером в территориальной группе – чтобы в случае успеха, отказаться от списочного мандата, который партия передаст другому своему представителю. Сейчас Александр Козлов делит округ в Заксобрании со списочником от КПРФ Евгением Коноваловым.

Разбор ситуации в партии предстоит по итогам предварительного голосования в Советском районе Новосибирска. Бизнесмен и президент фонда развития социальных инициатив «Достоинство» Владислав Плотников (по округу № 36 в Заксобрание) обошел действующего парламентария Алексея Андреева. Но в ЕР не одобрили методы конкуренции за голоса, а вернее, негативный резонанс, который вызвал ролик Тимура Ханова. Герои видео утверждают, что в штабе Плотникова личные данные меняют на продуктовые наборы. Возможно, результаты Плотникова на праймериз и не аннулируют, но пойти по одномандатному округу могут предложить все же не ему, а Андрееву.

По итогам предварительного голосования в Дзержинском районе Новосибирска (территория № 20) «Единая Россия», вероятно, сделает ставку на регионального бизнес-омбудсмена со стажем работы в ЗС (2000-2015) Николая Мамулата. На предварительном голосовании пять лет назад его обошел предприниматель Олег Мирошников, который и стал депутатом от ЕР. За эти годы в Дзержинском районе сменился глава администрации, а Олег Мирошников по результатам праймериз оказался на 4 месте по округу. Хотя, похоже, он пытался поднять явку и рейтинг, судя по розыгрышу призов в соцсетях среди его потенциальных избирателей.

На округе № 30 в Ленинском районе Новосибирска лишь третье место занял опытный авторитетный парламентарий, сторонник ЕР Олег Сметанин (179 голосов). Победил беспартийный главврач больницы № 34 Владимир Ярохно (378 голосов). Бывший справедливоросс, с 2005 по 2010 Ярохно держал мандат в региональном парламенте. В этом созыве Олег Сметанин был единственным депутатом ЗС на 30-м округе. Владимир Ярохно вряд ли откажется от права пойти на выборы от ЕР как одномандатник. Не факт, что партия наберет на выборах по территории столько голосов, чтобы хватило еще и на списочника, даже если бы Сметанина поставили вверх территориального списка. Более реальным выглядит ситуация, что Олег Сметанин, если и будет переизбираться, то как независимый кандидат. А если победит, неизвестно, примкнет ли к фракции ЕР, в которой состоит сейчас. В 2010 году Сметанин уже выигрывал как самовыдвиженец.

Одномандатник Алексей Александров занял на праймериз второе место, первое – у вице-спикера Совета депутатов Новосибирска Евгения Яковенко. Но возможно ему все же удастся пойти от ЕР по одномандатному округу – Яковенко, по информации «Континента Сибирь», предпочитает остаться в горсовете.

Округ № 37 по Советскому району сейчас представляет в Заксобрании научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН. Николай Похиленко. На праймериз он занял второе место, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что очередное выдвижение Похиленко – под вопросом. В предварительном голосовании его незначительно опередил технический директор ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» Вячеслав Набивич. По информации «Континента Сибирь», нельзя исключать, что среди кандидатов на округе появится ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. Возможно, он пойдет самовыдвиженцем.

На округах за пределами областного центра праймериз проходили спокойнее, но не бесконфликтно. Источники редакции упоминают о «трениях» на территории № 9 (Болотнинский, Колыванский и часть Мошковского районов Новосибирской области). В праймериз участвовали действующие депутаты ЗС Александр Шпикельман и Валерий Ильенко. Больше голосов набрал Ильенко и по регламенту у него есть возможность пойти по округу. Но по сведениям «Континента Сибирь», он предпочитает возглавить списочную часть. Много лет одномандатником на этой территории остается Шпикельман.

Окончательный список кандидатов ЕР утвердит президиум регионального политсовета партии. Ожидается, что 11 июня сессия Законодательного собрания Новосибирской области даст официальный старт избирательной кампании.

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