ФАС приостановила выбор подрядчика капремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуру выбора подрядчика на проведение капитального ремонта новосибирского Октябрьского моста. Решение принято по жалобе АО «Новосибирскавтодор».

Процедура приостановлена из-за невыполнения ряда условий, что, согласно обоснованию ФАС, делает требования заказчика – новосибирского муниципального учреждения «Гормост» — заведомо невыполнимыми.

Так, в стоимость контракта не включены обустройство строительного городка и затраты на разработку отсутствующих в документации чертежей подмости и баржи. Кроме того, незаконным признано установление казначейского сопровождения контракта.

Подрядчик на выполнение капремонта Октябрьского моста был определён 13 мая, однако название компании неизвестно, поскольку в документах она указана под идентификационным номером. Победитель предложил за выполнение контракта 2,2 млрд руб. – такая цена изначально была определена в качестве максимальной. Напомним, что в январе текущего года в качестве ориентировочной стоимости работ называлась сумма 2,7 млрд руб.

Конкурс по определению подрядчика на капремонт Октябрьского моста был объявлен в конце апреля. Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

Решение о ремонте переправы было принято по требованию прокуратуры в мае прошлого года, однако из-за проблем с финансированием работы откладывались.