ФАС приостановила выбор подрядчика капремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Октябрьский мост
Фото Михаила Перикова

Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуру выбора подрядчика на проведение капитального ремонта новосибирского Октябрьского моста. Решение принято по жалобе АО «Новосибирскавтодор».

Процедура приостановлена из-за невыполнения ряда условий, что, согласно обоснованию ФАС, делает требования заказчика – новосибирского муниципального учреждения «Гормост» — заведомо невыполнимыми.

Так, в стоимость контракта не включены обустройство строительного городка и затраты на разработку отсутствующих в документации чертежей подмости и баржи. Кроме того, незаконным признано установление казначейского сопровождения контракта.

Подрядчик на выполнение капремонта Октябрьского моста был определён 13 мая, однако название компании неизвестно, поскольку в документах она указана под идентификационным номером. Победитель предложил за выполнение контракта 2,2 млрд руб. – такая цена изначально была определена в качестве максимальной. Напомним, что в январе текущего года в качестве ориентировочной стоимости работ называлась сумма 2,7 млрд руб.

Конкурс по определению подрядчика на капремонт Октябрьского моста был объявлен в конце апреля. Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

Решение о ремонте переправы было принято по требованию прокуратуры в мае прошлого года, однако из-за проблем с финансированием работы откладывались.

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