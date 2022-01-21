Названа новая стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Октябрьский мост
Фото Михаила Перикова

Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске власти оценивают в 2,7 миллиарда рублей. Осенью в мэрии сообщали, что стоимость работ составит более полутора миллиардов рублей.

О новой ориентировочной стоимости ремонтных работ на новосибирском Октябрьском мосту сообщили в пресс-службе мэрии 21 января.

«Ориентировочная стоимость ремонтных работ по Октябрьскому мосту составляет в текущих ценах 2,7 млрд рублей с НДС. Окончательный перечень работ и их стоимость будут определены после проверки сметной стоимости строительства в экспертных организациях», — сообщили в мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» в пятницу.

Напомним, в сентябре заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщал, что стоимость работ составит более 1,5 млрд руб. Как следует из опубликованной осенью заявки на портале госзакупок, за ремонт асфальтобетонного покрытия и покрытия предмостовой площади власти готовы были заплатить 43,39 млн руб.

Запрос с вопросом о причинах увеличения стоимости ремонтных работ «Континент Сибирь» направил в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Решение отремонтировать Октябрьский мост было принято после соответствующего требования прокуратуры в мае 2021 года. В сентябре на проведение этих работ муниципалитет заключил контракт с компанией «СтройСити», хотя незадолго до этого мэр Анатолий Локоть заявлял, что капремонт придётся отложить на неопределённый срок из-за финансовых проблем.

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