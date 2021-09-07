Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске вновь отложили на неопределённый срок

Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске отложен на неопределённый срок, заявил мэр Анатолий Локоть во вторник. Он объяснил, что проведению работ мешают «серьёзные финансовые проблемы».

О новой сдвижке сроков капремонта новосибирского Октябрьского моста мэр Анатолий Локоть сообщил на выездном совещании 7 августа.

«Капитальный ремонт моста придётся отложить из-за серьёзных финансовых проблем. Речь идёт о более чем миллиарде рублей, которые нужны, чтобы его отремонтировать», — сообщил мэр, отметив, что объект включает в себя сложную дорожную инфраструктуру, в том числе развязки на площади Лыщинского, к тому же, стоит учитывать расширение дамбы.

Анатолий Локоть напомнил, что мост не приводили в нормативное состояние с момента его строительства в 1950-х годах, и он уже серьёзно изношен.

Стоит отметить, что отремонтировать дорожную часть моста планировать до конца 2021 года.

Напомним, в августе мэр Новосибирска уже говорил о том, что отремонтировать Октябрьский мост за один год не удастся, а из-за необходимости уделить отдельное внимание несущей конструкции работы, скорее всего, будут перенесены на «другие периоды».

Решение о отремонтировать Октябрьский мост в Новосибирске было принято после того, как в мае этого потребовала прокуратура. Конкурс на разработку проектно-сметной документации объекта прошёл ещё в феврале, начальная цена контракта составила 28,4 млн руб. ПСД, подготовленная московской компанией «Трансстройпроект», экспертизу сразу не прошла.

На днях стало известно о торгах на проведение ремонтных работ на мосту на сумму 43,6 млн руб.