Стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске превысит 2 млрд рублей

В Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по ремонту Октябрьского моста через реку Обь. Максимальная стоимость контракта составит свыше 2,2 млрд рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на проведение работ по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске размещено на сайте госзакупок 27 апреля, заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Гормост».

Отметим, в конце марта организация объявляла конкурс на выбор подрядчика по ремонту моста, однако позже его отменили. Стоимость работ по контракту составляла почти миллиард рублей.

В ведомости объемов работ сообщается, что подрядчик установит временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения во время ремонта моста, выполнит демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров с последующим монтажом, проведет устройство перильного, барьерного, парапетного ограждений и другое. В числе работ также ремонт деформационных швов объекта, смотровых площадок на некоторых опорах, пролетного строения моста.

Победитель конкурса должен привести в нормативное состояние опоры и опорные части моста, выполнить наружное освещение на объекте, провести устройство продольного водоотвода объекта, электромонтажные работы, ремонт системы судовой сигнализации, контактной сети троллейбуса и пусконаладочные работы.

«При ремонте действующего автодорожного моста через реку Обь в городе Новосибирск (Октябрьского моста) перенос сетей, а также снос зданий и сооружений не предусмотрен», — указано в пояснительной записке к проектной документации по ремонту сооружения.

Начальная цена контракта на выполнение работ по ремонту Октябрьского моста составляет свыше 2,2 млрд рублей, источником финансирования является «бюджет города Новосибирска, Российской Федерации» на 2022 – 2024 годы. Выполнить работы подрядчик должен до 9 декабря 2024 года. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 13 мая, подвести итоги по выбору подрядчика планируется 18 мая.

Напомним, решение о проведении ремонта объекта было принято после соответствующего требования прокуратуры в мае прошлого года. Осенью 2021 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть сообщил, что капремонт Октябрьского моста придется отложить из-за «серьезных финансовых проблем» — в то время стоимость работ оценивалась более чем в 1 млрд рублей. В январе текущего года городские власти оценили ремонт моста в 2,7 млрд рублей.