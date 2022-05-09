В Новосибирске задержали участника «Бессмертного полка» из-за провокационной надписи на плакате

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: В Новосибирске задержали участника «Бессмертного полка» из-за провокационной надписи на плакате
Фото из телеграм-канала "Гражданские репортеры Сибири"

Во время шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске был задержан человек с плакатом провокационного содержания, об этом сообщили несколько телеграм-каналов. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области на данный момент ситуацию не комментирует.

По информации телеграм-канала «Гражданские репортеры Сибири» со ссылкой на ОВД-Инфо LIVE (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), сегодня, 9 мая, был задержан Владимир Салтевский. Молодой человек вышел на акцию «Бессмертный полк» с двумя плакатами: «Мне стыдно за вас, внуки» и «Победили тот фашизм, победим и этот». После задержания его доставили в Центральный отдел полиции. По предварительным данным, Салтевского отпустили, выписав ему протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии).

Вчера, 8 мая, сотрудники полиции задержали депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину. Поводом для задержания стала организация несанкционированного шествия. Напомним, что это уже четвертый депутат горсовета текущего созыва, который попал в спецприемник за свою депутатскую деятельность. Так, 15 января текущего года после участия в акции протеста «Нет – тарифному грабежу!», полиция задержала Александра Мухарыцина.

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