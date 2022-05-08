Новосибирского депутата задержали за организацию шествия «Бессмертный полк» в Академгородке

8 мая сотрудники полиции задержали депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину. Поводом для задержания стала организация акции «Бессмертный полк».

О задержании сообщил в Telegram-канал «Коалиция Новосибирск». Предполагается, что это связано с анонсированной Каверзиной ранее несанкционированной акцией «Бессмертный полк» в Советском районе, которая не была согласована с мэрией, но все равно была запланирована на утро 8 мая.

«Дорогие друзья! Вы, наверное, знаете, что в микрорайоне Шлюз отменили «Бессмертный полк». Федеральное требование. НО! Шлюз ходил «Бессмертный полк» шестьдесят лет. Когда это ещё не было мейнстримом и когда даже названия «Бессмертный полк» ещё не было, – написала в Telegram Светлана Каверзина за два дня до события. – Поэтому я предлагаю нашей шлюзовской традиции не изменять. Под мою личную ответственность».

После этого депутат получила предостережение от заместителя прокурора Новосибирска о «недопустимости экстремистских действий» и организации несогласованных шествий. На что Светлана Каверзина ответила так: «Действительно я пригласила своих избирателей принять участие в возложении цветов к памятнику на Аллее памяти микрорайона Шлюз. Возложение цветов, приуроченное к Дню Победы является 60-летней традицией нашего микрорайона. Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием, уведомления не требует. Это наша традиция!»

Формально, сама акция так и не состоялась, поскольку на месте сбора участников (которое было указано в том же объявлении) уже ждали сотрудники полиции и Росгвардии. В настоящее время Светлана Каверзина находится в полицейском участке.

В то же время аналогичное шествие прошло на улице Высоцкого в Октябрьском районе, о чем сообщил на своей странице в VK депутат Заксобрания от «Единой России» Сергей Конько. И никаких задержаний там не наблюдалось.

Напомним, что мэрия Новосибирска согласовала маршрут «Бессмертного полка» в конце апреля. Было принято решение оставить всего один участок в центре города. До этого два года подряд акция не проводилась из-за коронавирусных ограничений.