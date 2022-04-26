В мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт «Бессмертный полк»

Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдёт в Новосибирске 9 мая после двухлетнего перерыва. В этом году фотографии для традиционного шествия можно бесплатно распечатать в городских библиотеках.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк», которая традиционно пройдёт в День Победы в центре мегаполиса.

Как отметил мэр на аппаратном совещании 26 апреля, в прошлый раз шествие в Новосибирске уступило по численности лишь московской акции. Глава города также напомнил, что в этом году Новосибирск встречает День Победы в статусе города трудовой доблести.

«В этом году муниципальные библиотеки выступили с предложением бесплатно распечатать чёрно-белые фотографии ветеранов для участия в этой патриотической акции. Я дал поручение районным администрациям довести до горожан адреса этих учреждений, чтобы люди знали, куда обращаться. Также на всех ресурсах будет размещён маршрут шествия бессмертного полка, и все желающие новосибирцы смогут примкнуть к этой многочисленной колонне», — сообщил Анатолий Локоть на совещании во вторник.

Как рассказала на совещании вице-мэр Новосибирска, начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики Анна Терешкова, шествие стартует в 10.45. Колонна начнёт формироваться в 9 утра на Октябрьской магистрали напротив дома №3. Участники акции пройдут по Красному проспекту через площадь Ленина до Дома офицеров.

Колонну возглавят 18 машин ретротехники, за ними последуют 40 курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) со Знаменем Победы, а также рота почётного караула Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ из 18 человек со знаменем Сибирской дивизии.

Далее построятся ещё 40 курсантов НВВКУ со знаменем «Город трудовой доблести» и 17 курсантов военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, они пронесут флаги республик СССР. Затем будут сформированы коробки многонациональной колонны и Новосибирского городского духового оркестра под управлением Игоря Зугрова. После них последует первый ряд «Бессмертного полка», состоящий из участников поискового движения.

Как отметили в мэрии Новосибирска, в организации построения шествия примут участие порядка 200 волонтёров волонтёрского корпуса Новосибирской области. Для создания торжественной атмосферы на всём протяжении маршрута будут установлены звуковые точки.

Новосибирцев просят обратить внимание на то, что в этом году на логотипе «Бессмертный полк России» появилась Красная звезда с вписанным в неё образом Георгия Победоносца — это нужно учитывать при печати штендеров.

Всю информацию об акции «Бессмертный полк» можно узнать на официальном сайте мероприятия. Там же можно с помощью онлайн-конструктора создать макет штендера.

Распечатать фотографии для шествия можно на принтере, в том числе в фотоцентрах. Кроме того, бесплатно напечатать изображения можно в муниципальных библиотеках, где специально для этих целей установлены принтеры.

Основу для штендера можно купить в гипермаркетах «Ашан» или «Лента», что обойдётся в сумму около ста рублей. Цена готового штендера в фотоцентрах — около 500 рублей.

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