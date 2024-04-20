Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс может стать свидетелем защиты задержанного депутата Александра Глискова

Арестованный красноярский депутат Александр Глисков заявил в качестве свидетеля защиты экс-губернатора Александра Усса — он якобы советовал не ссориться с экс-полпредом и экс-губернатором края Виктором Толоконским.



«Александр Глисков считает, что Александр Усс прольёт свет на его реальные взаимоотношения с бывшим губернатором Красноярского края Виктором Толоконским, а точнее на их полное отсутствие. Еще в 2016 году накануне выборов в новый созыв Законодательного собрания Александр Усс предостерегал Александра Глискова, что конфликт с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским неизбежен в случае выигрыша в солнечном округе, где от партии власти шла протеже Толоконского Елена Шамахова (экс-руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ — «КС»). Так и произошло: для Виктора Толоконского Глисков стал персоной нон-грата. Из-за этого кандидатуру Глискова не стали выдвигать ни на заместителя председателя Законодательного собрания, ни на председателя одного из комитетов», — говорится в ТГ-канале «Глисков и команда».

Виктор Толоконский занимал пост губернатора Красноярского края с 12 мая 2014 года по 29 сентября 2017 года. На этом посту его сменил Александр Усс, возглавлявший Законодательное собрание Красноярского края с 14 мая 2007 года по 29 сентября 2017 года. Усс покинул кресло губернатора Красноярского края 20 апреля 2023 года.

Напомним, что ранее 9 апреля дело депутата и руководителя фракции ЛДПР было отправлено в суд. Александр Глисков обвиняется в требовании взятки на 5 млн и общем покровительстве по службе в пользу заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации. Сам же депутат считает, что дело связано с его критикой властей.